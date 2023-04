Pabunot, palinis ng ngipin ipinasasama sa PhilHealth

Nanawagan ang isang kongresista sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) na palawigin ang health packages nito at isama ang dental health service.

Ayon kay Anakalusugan party-list Rep. Ray Reyes dapat maisama ang dental health sa Universal Health Care law.

“Dental complaints have serious ramifications on productivity. It cannot be ignored, set aside for later or swept under the rug. If we are to seriously move towards economic recovery and rural deve­lopment, these must be attended to,” sabi ni Reyes.

Sa mga isinagawang dental mission ng party-list group, sinabi ni Reyes na kapansin-pansin na marami ang nagpapatingin na isang indikasyon umano na maraming nangangailangan ng serbis­yong ito.

Mahigit 500 residente umano sa mga bayan ng Valderrama, Patnongon, San Remegio, Sibalom, at Anini-y sa Antique ang nagpakonsulta, nagpabunot, nagpa-dental filling at nagpalinis (prophyla­xis) ng ngipin. (Billy Belgas)