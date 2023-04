Misis ni ‘Padre Salvi’ nanganak na

Nanganak na ang misis ni Padre Salvi, este ng Sparkle artist na si Juancho Trivino, na si Joyce Pring.

Girl ang ikalawang anak nina Juancho at Joyce. Bale nasundan agad ang eldest nila na baby boy.

Nag-post na sina Juancho at Joyce na naipanganak na ang second baby nila, pero magkakaroon daw sila ng proper announcement para sa details ng panganganak ni Joyce.

Gusto lang daw nilang ipaalam na healthy ang kanilang baby girl at nakaraos na nga si Joyce. Bale 8 pounds ang baby girl, pero hindi na gumamit ng epidural. After 3 hours of labor ay nanganak na nga si Joyce.

Sey ni Joyce, “Hirap na hirap yarn?

“Our little girl finally made her appearance Earth-side and we are so grateful to God, from whom all blessings flow.

“We’ll do a proper birth announcement soon but just wanted to let you guys know that we are well and healthy, and that’s yes, her Dada’s okay and has been attended to after his exhausting experience of watching birth.”

Congrats!