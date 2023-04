Mga dayuhan ginagatasan sa Love scam

Muling nagbabala ang Bureau of Immigration (BI) sa publiko laban sa mga dayuhang kawatan na kinaladkad ang pangalan ng ahensya para linlangin at gatasan ang kanilang mga kababayan sa online love scam.

Inilabas ni BI Commissioner Norman Tansingco ang warning matapos silang makatanggap ng report na isang Australyano ang hiningan ng tulong ng kanyang kababayan para sa Filipina girlfriend nito na si ‘Victoria’ na ikinulong umano ng BI sa Clark International Airport (CIA).

Nahuli umano ang gf niya na may dalang 18 kilo ng gold bars kaya kailangan niya ng US $4,000 upang bayaran ang BI para sa ‘ownership certificate’ nang makalabas ito sa kulungan at makabiyahe pa-Australia.

Para lalong maniwala ang bibiktimahing kababa­yan, nagpadala rin ang kawatan ng larawan ni ‘Victoria’ kalakip ang pekeng arrest order na pirmado ni Tansingco.

“First of all, the Philippine Bureau of Immigration has no business inspecting the luggage of travelling passengers. There is a separate government agency for that. BI agents are also not authorized to receive money through wire transfers for immigration processes,” diin ng BI chief.

Dagdag ni Tansingco, ang lakas ng loob ng mga dayuhang kawatan na gamitin ang kanyang pa­ngalan at dayain ang kanyang pirma sa isang dokumento na palpak pa ang pagkakasulat.

Aniya, paulit-ulit lang ang style ng pambubudol ng mga kawatan sa online love scam pero sa pagkakataong ito ay hindi na mga Pinoy ang target ng mga scammer.

“It’s the same story over and over again for these scammers, but this time they are targeting foreign nationals using Filipinos. Do not be victimized by these criminals,” babala pa ni Tansingco. (Mina Navarro)