Mga bangko tutulong sa SIM card registration

Mawawalan ng access sa mobile banking servi­ces at e-wallets ang mga taong hindi makakapagrehistro ng kanilang SIM card pagkatapos ng April 26 deadline.

Dahil dito, pinaalalahanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga bangko at mga sakop nitong financial institutions na gumawa ng mga hakbang para masigurong makakapagrehistro ng SIM ang kanilang mga kli­yente at gawan ng paraan para hindi mawawala ang access sa kanilang serbisyo matapos ang April 26.

Sa mobile banking at ibang mga e-wallets, pinapadalhan ang mga customers ng one-time password sa cellphone number na kanilang ginagamit. Kung deactivated ang SIM, hindi nila matatanggap ang kanilang mga one-time password at hindi nila magagawa ang mga transaksyon na kailangan.

“BSFIs (BSP supervised financial institutions) are advised to take proactive measures to ensure that their clients are aware and comply with the registration requirement on or before said deadline in order for their access to payments and financial services to proceed smoothly,” sabi ni BSP Deputy Governor Ma­merto E. Tangonan.

Ayon sa datos ng National Telecommunications Commission, wala pang kalahati sa mga SIM sa bansa ang nairehistro na as of April 22, 2023. Ayon sa SIM Card Registration Law, kailangang mairehistro ang mga SIM sa April 26, 2023 para hindi ito ma-deactivate at hindi na magamit.

Sakaling ma-deactivate, may limang araw naman ang subscriber para maipa-reactivate ito. Noong katapusan ng December 2022, mahigit sa 168 milyon ang mga SIM na naibenta ng mga telcos. Pinakamarami sa Globe na nasa 86.7 milyon, sumunod ang Smart na nasa 66.3 milyon. Halos 15 milyon naman ang subscribers ng DITO. (Eileen Mencias)