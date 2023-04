Mas mahalin at bigyan halaga sarili: Anak ni Janice maraming natutunan sa ina

Pinagmalaki ni Kaila Estrada ang ilang natutunan niya sa kanyang inang si Janice de Belen, lalo na raw pagdating sa buhay at pag-ibig.

Isa raw sa nai-share ni Janice sa kanya ay ang mas mahalin at bigyan niya ng halaga ang kanyang sarili bago ang ibang tao.

“My Mom taught me to choose myself. I will forever be grateful to her for teaching me that because I really do think it is important kasi, of course, kailangan mong alagaan ‘yung sarili mo. And loving yourself will teach you how to love somebody else better also,” sey ni Kaila.

Tungkol naman daw sa pag-ibig, mas maraming na-share ang kanyang ina dahil sa mga pinagdaanan nito.

“Love is a choice. But I feel like the worst thing you can do is ‘pag nagmamahal ka is makalimutan mo ‘yung sarili mo. I feel like you need to learn how to love yourself also. Kasi siyempre hindi mo mabibigay ‘yung love na gusto mo, hindi magiging healthy ‘yung love na maibibigay mo kung hindi mo uunahin na mahalin ang sarili mo.

“And I don’t think you should forget about yourself when you’re loving somebody healthily, hindi ba? Sometimes things don’t work out because you choose to love yourself first and I think that is very important,” sey ni Kaila na muling mapapanood sa YouTube series ng ABS-CBN na ‘Love Bites 2’.