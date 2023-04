Kristel bongga ang mga ganap sa Korea

Ibinahagi ni Kristel Fulgar sa kanyang vlog ang mga huling araw niya sa South Korea at ang pagbalik niya sa Pilipinas.

Anim na buwan ding tumira sa South Korea si Kristel para mag-aral kaya malungkot daw siya na nagtapos na ang kanyang pag-aaral doon, pero masaya rin siya dahil mararanasan niya ulit na makatulog ng mahabang oras.

“Medyo nakakalungkot kasi last day ko na papasok sa iskul. Pero parang hindi masyadong nakakalungkot kasi alam ko pagkatapos ng araw na ito hindi na ako gigising ng 7 o’clock ng umaga. Kasi ayaw ko na rin. Hindi pala ako bagay maging estudyante ulit,” sey ni Kristel sa kanyang vlog.

Naging bongga ang stay ni Kristel sa South Korea dahil lumabas siya sa programa ng Korea News Network, pumirma ng kontrata sa Korean entertainment company na Five Stones Entertainment, at naging brand ambassadress ng isang skin care brand.

Pero ayon sa aktres hindi lang pinakamasayang sandali ang naranasaran niya sa anim na buwan na paninirahan sa South Korea, may pinakamalungkot na mga sandali rin daw.

“This trip to Korea has taught me a lot of things. I got to experience to be at my happiest but didn’t expect to be at my loneliest as well. But then all of those happenings helped me to meet the better version of myself. As stronger and more independent version of me.”

Aja, Kristel!

Johannes sabak uli sa pageant, ‘di takot matalo

Balik pageantry ang aktor at dating Bidaman na si Johannes Rissler. Siya ang opisyal na kandidato ng Davao del Norte sa Mister Pilipinas Worldwide 2023.

Bago pa man pumasok sa showbiz si Johannes ay sumali na siya sa isang male pageant noong 2016 pero hindi pinalad na manalo.

Noong 2019 ay sumali naman si Johannes sa Bidaman competition ng ‘It’s Showtime’ pero hindi rin siya pinalad.

Hindi raw siya takot matalo dahil addicted na raw siya sa rejections and failures.

“It will make you a better and stronger human being,” paliwanag niya.

This time raw ay alam na niya kung paano ang takbo ng pageantry at mas handa na siya ngayon.

“It’s all about giving my best lang,” sey niya. Anyway mayroon siyang dalawang pelikula na lalabas, ‘yung isa ay gaganap siyang kontrabida at ‘yung isa naman ay movie with Donny Pangilinan na isasali raw sa 2023 Metro Manila Film Festival.

Good luck, Johannes!