Kaya walang nagli-leak na mga kuwento: Kris may pa-NDA?

May mga kilala ako na malalapit kay Kris Aquino at malayang nakakapasok sa lugar sa Newport Beach, California ng ‘Queen of All Media’, may nagtatrabaho rin para sa kanya at sa kanyang mga anak na sina Josh at Bimby, at mga positibong kuwento lang ang naririnig namin.

Pagdating nga sa mga karamdaman ni Kris, walang ikinukuwento ang mga ito.

May isang malapit sa nanay nina Josh at Bimby ang nadulas nang minsang makakuwentuhan namin.

Ang alam daw niya, may pa-NDA (non-disclosure agreement) si Kris sa ibang mga nagtatrabaho for her. Sobrang tiwala naman daw ang ibinibigay ni Kris sa mga taong malalapit sa kanya kaya naman kapag tungkol na sa karamdaman niya ay tahimik lang sila.

Hinahayaan nga ng mga taong ‘yon na si Kris na mismo ang mag-share sa kanyang social media account kung anuman ang gusto niyang malaman ng publiko at ng mga taong nagmamalasakit at patuloy na nagdarasal para tuluyan siyang gumaling mula sa kanyang mga karamdaman.

Well, kung may pa-NDA nga talaga si Kris, aba, tama lang naman siya sa bagay na ‘yon.

May ibang mga artista’t celebrities kaming kakilala na may ganoon talagang patakaran.

May isang aktres na bawal magtrabaho sa kanya ay pumipirma muna ng NDA. ‘Yun kasi ang kabilin-bilinan ng kanyang abogado.

Proteksyon na rin ‘yon ng mga artista, celebrities sa mga mahihilig magdaldal, huh!

Anyway, going back to Kris, marami ang natuwa dahil sa sobrang madamdamin niyang birthday post para sa bunsong anak na si Bimby.

Naku, kung bibisitahin n’yo ang social media accounts ni Kris, aba, baka maiyak kayo sa pa-birthday tribute niya for Bimby, huh!

Sobra talagang mapagmahal na ina ni Kris, hindi lamang sa kanyang bunso dahil sobrang mahal din ni Kris ang panganay niyang si Josh.

Sa ngayon, si Bimby lang muna ang kasama ni Kris sa Amerika dahil nasa Pilipinas na nga si Josh at inaalagaan ito ng mga taong pinagkakatiwalaan niya.

So nice!