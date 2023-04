Kamara, Speaker doble-kayod para PH makabangon na sa pandemya

“Dodoblehin pa natin ang pagtrabaho sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas na makakabuti sa pamumuhay ng bawat Pilipino lalo na ang mga mahihirap”.

Ito ang pahayag ni House Speaker Ferdinand Romualdez matapos sumirit ng 15 points ang satisfaction rating ng mga tao sa kanya na ngayon ay nasa 59 percent na, habang lumundag ng 17 percent naman ang tiwala ng mamamayan sa kanya na nasa 55 percent na ngayon base yan sa pinakahuling Tugon ng Masa survey ng OCTA Research group nitong Marso lang.

“Marami pang batas ang dapat naming gawin sa Kongreso para guminhawa ang buhay ng mga Pinoy tulad ng sa trabaho, income, healthcare, edukasyon, pabahay, presyo ng bilihin, at iba pa”, ayon kay Romualdez.

Aniya, “maraming-maraming salamat sa inyong suporta. Pangako ko po na hindi ko po kayo bibiguin sa inyong tiwala. Lalo ko pa pa-iigtingin ang aking paglilingkod”.

Nagpasalamat din ang hepe ng kongreso sa mga kasamahan sa pagpasa ng mga panukalang batas na kailangang-kailangan ng bansa lalo na ang national budget.

“I cant do it alone. Malaking tulong po ng aking mga kasamahan sa kamara para mapabilis namin ang pagpapasa ng mga batas. To you my colleagues, thank you very much”, dagdag pa ni Romualdez.

Pahabol pa ni Speaker Romualdez, asahan daw ng sambayanan na tutulong siya sa mga proyekto at programa ni Pangulong Marcos para tuluyan ng makaahon ang bansa mula sa pagkalugmok dahil sa pandemya.