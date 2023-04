Kahit marami pang kakaining bigas para mapantayan si Heart: Ivana agaw-eksena sa Paris

Pinupuri man ang eksena ni Ivana Alawi at ang kagandahan niya sa larawang pinost niya sa social media na kuha sa Paris, France kung saan suot niya ang isang pink long dress na gawa ni @julianne_syjuco, wala pa rin ang socmed influencer sa kalingkingan ni Heart Evangelista sa total impression na dyosa ng Paris fashion scene.

Nagpakuha si Ivana sa Paris based photographer na si Mark Kellar ng larawan sa iba’t ibang anggulo.

Pero hindi mararamdaman ang pangil ng fashion aura kay Ivana kumpara sa ibang mga kinunan na rin ng nasabing photographer.

Lumalabas na simpleng photo shoot lang ito para i-display ang kanyang suot at ang effort niyang maging fashion model.

Well, maiintindihan naman ito dahil hindi isang fashion-vlogger si Ivana at hindi siya madalas na maimbitahan sa fashion shows/events sa France gaya ni Heart.

Kahit marami pang kakaining bigas si Ivana para maabot niya si Heart, walang dudang napakaganda ng actress-influencer at umuusok sa init ang kanyang sex appeal.

Big achievement ni Lea dinedma?

Nakakalungkot mang isipin pero tila hindi masaya o walang arrive sa local entertainment industry ang pinakabagong achievement ni Lea Salonga na nagpa-angat muli ng estado ng Pinoy talents sa international performing scene. May imbitasyon kasi ang legendary broadway star sa White House para kumanta sa state dinner na ihahandog sa South Korean President na si Yoon Suk Yeol.

Nang mag-check kami, wala kasi ni isa mang kilalang Pinoy star ang nag-comment o nagbigay reaksyon sa tweet ni Lea kalakip ang balita ng Broadwayworld.com sa event na dadaluhan niya, na ayon sa write-up ay mismong ang US first lady ang nag-organisa ng pagtitipon na ‘yon.

Pawang netizens, fans ni Lea at panatiko ng ibang stars ang pumuri sa balitang ito kasabay ng kanilang kasiyahan sa makasaysayang opportunity na ito ni Lea para sa bansa.

Umuulan ng “proud of you” ang mensahe ng mga ito sa tweet ni Lea.

Pero ni isa man sa mga kasamahan ni Lea sa Kapamilya o kaliga sa Pinoy showbiz ay hindi nagparamdam ng kanilang kagalakan.

Bago ang big news na ‘yon, ang naunang achievement ni Lea sa music ay certified Platinum title para sa version niya ng awiting ‘Reflection’ ng Walt Disney animated movie na ‘Mulan’.

Mismong ang RIAA o Recording Industry Association of America ang nagsertipika nito.

Going back doon sa White House event na kakantahan ni Lea, hindi puwedeng hindi mapansin ang tweet ni Lea dahil nagsusumigaw na, “This is happening” ang reaksyon niya sa nakabalandrang balita sa pag-awit niya sa White House at sa harap mismo ni US President Joe Biden, First Lady Jill Biden, South Korean President Yoon Suk Yeol at iba pang US cabinet members, political personalities.

Sinusulat ang item na ito, nanatiling wala pang anumang reaksyon ang big stars para kay Lea.