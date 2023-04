James Harden, Philadelphia 76ers sokpa sa 2nd round

WALA sa loob ng court, naging cheerer si Joel Embiid sa Game 4 ng Eastern Conference first-round playoffs.

Ipinahinga ang sprained right knee ni Embiid, rumesponde sina Tobias Harris at James Harden at tinalo ng Philadelphia ang Brooklyn 96-88 para walisin ang series Sabado ng gabi sa New York City.

Tumapos si Harris ng 25 points, 12 rebounds, mainam na 17 points, 8 rebounds, 11 assists ang kinamada ni Harden.

Isang linggong makakapahinga si Embiid habang hinihintay ng 76ers ang makakatapat sa NBA second round – ang winner ng Boston-Atlanta series. Abante ang Celtics 2-1.

“Obviously, today was big for us so we can get big fella healthy,” giit ni Harden. “That’s priority No. 1.”

Unang team sa conference semis ang Sixers, ngayon lang din naka-sweep ng seven-game series pagkatapos biktimahin ang Milwaukee noong 1985.

Natapos ang season ng Nets sa kabila ng 20 markers ni Spencer Dinwiddie at 19 points, 12 rebounds ni Nic Claxton. (Vladi Eduarte)