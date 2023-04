Jaja Santiago pasok sa 6 na tigasing balibolista sa Japan

MULING nagningning si Alyja Daphne ‘Jaja’ Santiago nang kumopo ng dalawang karangalan sa 29th Japan V.League 2022-23 regular season nitong Sabado.

Napabilang siya sa Best Six ng liga bilang 2nd Best Middle Blocker at tinanggap pa sa pangalawang sunod na taon ang Fair Play Award.

Pumang-apat ang Saitama Ageo Medics na team ng 27-anyos at 6-foot-4 na Pinay Asian import na nakatakdang iwanan ang kanyang citizenship sa napipintong pagpapakasal sa dyowang Hapones.

At maglaro na riin para sa Japanese national women’s indoor volleyball team sa hinaharap.

Nagposte ang Medics ng 24-9 win-loss record sa katatapos na regular season para maging second seed sa semifinals at kalauna’y pumang-apat sa pagmintis sa finals. (Gerard Arce)