Geneva palaban sa basher

Palaban si Geneva Cruz sa isang basher na pinuna siya dahil palagi na lang daw siyang pa-sexy sa social media.

Sinabi ng netizen na ‘yon sa comment sa post ni Geneva na mabuti na lang daw at hindi nagmana sa singer-actress ang anak na si London.

Nakialam ang taong ‘yon sa palagi raw pagpapasilip ni Geneva ng katawan sa social media.

“Buti ang anak mo hindi nagbabandera ng katawan niya. Hindi nagpapakita ng puwit sa madlang people,” komento ng taong ‘yon.

Pumalag nga si Geneva sa komentong ‘yon at niratatat ang basher.

“Aww… Putting me down because it makes you feel good. Look at yourself in the mirror and try to realize if your attitude is better than my flaunting of the body I work hard for.

“Shaming me and comparing me to my 8-year old daughter is the lowest of the low. I feel sorry for you. Have a good life. I mean it.”

At tama rin naman si Geneva sa sinabi na isusuot niya kung anong gusto niya at kung ayaw itong makita ng mga basher ay mag-unfollow na lang sa kanyang social media account.

Naku, so nakatikim kay Geneva ang basher na ‘yon.

Sa totoo lang, matagal na naming kilala si Geneva at napakabait niya, pero kapag kinanti mo siya, aba, sobrang palaban ang singer-actress.

Anyway, tungkol naman sa kanila ng kaibigang si Jeffrey Hidalgo, marami ang natuwa nang i-post ni Geneva na best friends forever sila.

Kamakailan nga, nag-joke si Geneva sa social media na may relasyon sila ni Jeffrey, pero biro lang ‘yon na sineryoso ng marami.

Nang makatsikahan namin si Jeffrey nang magkita kami sa RCBC Theater nang pareho kami nanood ng ‘DickTalk’ ay tawang-tawa ang actor-singer-director dahil marami nga raw talaga ang naniwala sa birong ‘yon ni Geneva.

Hehehe! (Jun Lalin)