Eya Laure, Golden Tigresses martsa sa semifinal round

STANDING

TEAM W L

x-DLSU 12 1

y-NU 9 3

y-UST 9 3

y-AdU 9 4

z-FEU 6 7

z-AdMU 4 9

z-UP 1 11

z-UE 0 12

x – Twice-to-beat sa semis

y – Swak sa Final 4

z – Eliminated

Mga laro sa Miyerkoles

(SM MOA Arena)

12 nn – UST vs NU

2 pm – UP vs UE

Naging masigasig sa pagsalo ng bola sa depensa si Bernadett ‘Det-det’ Pepito habang nasa dating bangis si Ejiya ‘Eya’ Laure upang muling lapain ng University of Santo Tomas Golden Tigresses ang Far Eastern University Lady Tamaraws, 26-24, 22-25, 25-16, 25-23, sa 85th UAAP women’s indoor volleyball tourney 2nd round elims rematch Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena.

Sumagpang si Pepito ng 21-of-33 digs at 19-of-29 excellent receptions, habang rumatsada si Laure ng 28 points sa likod ng 23 attacks, 3 aces at 2 blocks.

Umiskor pa si Imee Hernandez ng 19 at inakbayan ng UST sa segunda ang may kabarahang 9-3 defending champion National University Lady Bulldogs.

Higit sa lahat sinamahan ng España-based squad sa Last Four ang De La Salle University Lady Spikers (12-1), NU at Adamson University Lady Falcons (9-4). Pinag-impake na ang nasa panlimang FEU (6-7).

“Nagsimula ng slow laro namin kasi sinabayan namin ang kalaban and yung second set ang nagpagising sa amin. Hindi namin ito basta-basta pwedeng bitawan. Kaya nag-back-to-zero kami, kung ano ang goal namin kung bakit kami nagpunta rito,” sey ng 21-anyos na 5-foot-1 defensive specialist na co-best player of the game ni Laure.

Nakahugot din ng suporta si Tigresses coach Kungfu Reyes kina Milenna Alessandrino, Jonna Perdido at Regina Jurado na may tigpipitong puntos, habang may 17 excellent sets at 4 markers si playmaker Cass Carballo. (Gerard Arce)