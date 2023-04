Estudyante sa CamSur pasok sa Harvard

Nag-viral ang isang estudyante mula sa Ateneo de Naga University dahil sa pagpapakita niya ng determinasyon para makapasok sa pangarap niyang universidad.

Pinusuan ng mga netizen ang post ng senior high student sa Camarines Sur na si Cedric Cortez Jr. matapos niyang ibalita na nakapasok siya sa prestihiyosong Harvard University sa United States.

Marami ang humanga sa ganda ng kanyang essay na isa sa dahilan kaya siya natanggap sa nasabing eskwelahan. Ayon sa kanyang Facebook post, pangarap na niya noon pa man na makapasok sa iba’t ibang Ivy schools sa America lalo na sa Harvard at Yale.

May mga pagkakataon nga raw na nanonood siya ng mga reaction video sa Tiktok at sumasali sa iba’t ibang patimpalak para dumami ang kanyang ilalagay sa resume! At nang mabigyan nga ng pagkakataon na makapag-apply sa nasabing unibersidad ay hindi na niya sinayang ito.

Noong una nga raw ay hindi na niya inasahang makapasa pa siya sa application ngunit nanalig pa rin ito at inasahan ang ang kanyang supplementary essay ang magpapapasok sa kanya sa paaralan. Nang buksan na niya ang application portal ay hindi siya makapaniwala na nakapasa siya.

“It’s still completely unreal to me! I couldn’t sleep a wink that night just because of how closer I’ve gotten to the daydreams I used to have just a few years back. 14 year old me would be very proud :))”, saad nito sa kanyang Facebook account. (MJ Osinsao)