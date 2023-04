Dolphy ginagamit ng whisky brand para maging mabenta

Naglabas ng warning si Boy2 Quizon sa isang local whisky brand na ginagamit ang photo ng kanyang lolo, ang yumaong Comedy King na si Dolphy Quizon, para mabenta ang naturang produkto sa social media.

Sa pamamagitan ng Instagram story, nilinaw ni Boy2 na walang ine-endorse na anumang produkto ang kanilang pamilya na gamit pa ang imahe ng kanilang yumaong lolo.

Post ni Boy2, “This is to inform the public that ‘Banayad Whisky’ as shown in the photograph above and/or any product or mechandise having the same brand, is NOT ASSOCIATED, AFFLIATED, OR CONNECTED with RODOLFO ‘DOLPHY’ VERA QUIZON and/or the HEIRS OF DOLPHY. Any complaint or transaction related to BANAYAD WHISKY shall not be acknowleged by the heirs of Dolphy. Please be guided accordingly.”

Nag-file na raw ng complaint ang pamilya Quizon laban sa naturang whisky brand.

“Heads up lang: we have filed a case against the seller who won’t stop selling their products using my lolo’s image and the name Banayad Whisky. Just please beware,” ayon pa kay Boy2 na ginamit sa kanyang post ang hashtag na #wagmagpabudol.

Nagamit kasi sa pelikula ni Dolphy na ‘Father & Son’ noong 1995 ang name na Banayad Whisky. Ang eksena ay nagsu-shoot ng commercial ang character ni Dolphy para sa naturang inumin hanggang sa malasing siya dahil sa paulit-ulit na take ng eksena niya. (Ruel Mendoza)