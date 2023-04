Dimples ipinaalala kung gaano kabait, matulungin si Angel

Birthday ni Angel Locsin nitong April 23. Matagal-tagal na rin na hindi visible ang aktres, kaya wala kaming balita tungkol sa misis ni Neil Arce.

Pero tahimik man si Angel, hindi naman pinalampas ni Dimples Romana ang special day ng kanyang BFF.

Isa nga si Dimples sa napakaraming bumati sa social media para sa kaarawan ni Angel. Ito ay sa kabila na alam naman daw ni Dimples na hindi mababasa ‘yon ng kanyang BFF. Parang deactivated ang Instagram account ni Angel o malamang ay naka-social media ‘detox’ ito.

Kaya nagbilin na lang si Dimples na ipabasa na lang daw ni Neil sa misis nito ang kanyang message.

Bahagi ng birthday message ni Dimples kay Angel ay para ipaalala sa mga tao kung gaano raw ito kabait. Sey niya, “I’m posting this para makita nila at maipaalala sa kanila na kaarawan ng isa sa pinakamapagbigay, mabubuti at mapagmahal na tao ngayon and I know many of us love you, and so many of them you have helped, loved, saved, and given to over the many years, so if you are one of those please do greet my dearest @therealangellocsin a happy birthday today and say a prayer of love and celebration as she turns another fruitful and sweet year of life.”

Sa ngayon, wala pa rin balita kay Angel at kung ano na ang plano niya when it comes to her career.

‘Yun na! (Rose Garcia)