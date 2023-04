DepEd sa mga school head: Online class puwede kapag sobrang init

Maaring magsuspinde ng face-to-face classes ang mga eskuwelahan at mag-shift sa modular distance learning kung sobrang init ng panahon at may power outages, ayon sa abiso ng Department of Education (DepEd) sa mga school heads nitong Linggo.

Ipinakita ni DepEd spokesperson Michael Poa ang kopya ng memo na inisyu sa mga public at private school heads noong April 20, na nagpapaalala sa kanilang kapangyarihan at responsibilidad na magsuspinde ng in-person classes at lumipat ng alternative delivery modes (ADM) “in cases of unfavorable weather and environment such as, but not limited to, extremely high temperatures which may considerably affect the conduct of classroom learning and put the learners’ health and wellbeing at risk.”

Noong Sabado, nagpaliwag si Poa na iba-iba ang situation ng mga paaralan kaya ang mga school head dapat ang magdesisyon kung magshi-shift sa ADM.

“Ayaw rin po nating makaapekto sa kalusugan ng ating mga learners ang napakainit na panahon, kaya po pinaalalahan natin ang mga school head na maaari silang mag-switch agad sa ADMs,” saad ni Poa.

Nagbabala na ang Pagasa na maaaring umabot sa 56°C ang heat index sa Muñoz, Nueva Ecija, at Catbalogan City, Samar sa mga susunod na araw.

Bukod sa init ng panahon, nakakaranas naman ng 20 oras kada araw na brownout sa Occidental Mindoro kaya umabot na sa 145 estudyante roon ang naospital, iba ang nahimatay.

Base sa DepEd Order (DO) 37, walang automa­tic class suspension kung brownout sa eskuwelahan. Gayunman, may discretion ang school head na ikansela ang klase kung hirap sa pag-aaral ang mga estudyante.