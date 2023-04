Darren, Cassy tuloy ang lambingan sa Amerika

Basag trip si Darren Espanto sa fans nila ni Cassy Legaspi.

Super excited nga kasi ang fans nila sa pagsabak ni Cassy sa paglalaro ng volleyball para sa ‘Volleyball All Star’ kung saan ay Team Heroes nga ang anak nina Carmina Villarroel at Zoren Legaspi.

“So excited! Finally get to play live on TV!” sabi ni Cassy.

At sabi nga ng fans, kung nasa Pilipinas lang si Darren, malamang nasa FilOil Center sa San Juan City ang Kapamilya singer-actor.

Pero hirit nga ni Darren, “‘Di rin po. Hindi kami close!”

Siyempre, patola rin ang netizens, at naglabas sila ng mga resibo na magkasama at super lambingan sina Cassy, Darren.

At ‘yun nga, malaki ang posibilidad na magkita sa Amerika sina Darren at Cassy, dahil palipad nga pa-USA ang dalaga, ha! Makikita sa Instagram story niya ang mga hinanda niyang outfit, at hinala ng fan, may bibitbitin din siyang jacket ni Darren, na nakita nila sa IG story na ‘yon.

Si Darren naman, siyempre kasama siya ni Vice Ganda sa concert nito sa Canada at US, ‘di ba?

Hirit ng fans, bongga, dahil tuloy lang ang lambingan ng mga idolo nila sa Amerika, ha!

Naku, assumera lang talaga, ha!

Pero sey naman ng editor naming si Jun Lalin, puwede talagang magkita sa Amerika sina Darren at Cassy dahil sa May 3 pa ang balik sa Pilipinas ng binata.

Eh, ‘yung ‘VGful’ ni Vice na kasama si Darren ay hanggang April 23 (bukas ‘yon sa Amerika), so baka kaya matagal pang uuwi ang binata ay dahil mamamasyal pa sila ni Cassy sa Amerika. (Dondon Sermino)