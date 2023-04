COVID-19 alert level 2 itinaas sa Benguet, 25 pang lugar

Isinailalim ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) ang Benguet at 25 pang lugar sa bansa sa ilalim ng Alert Level 2 mula Abril 15 hanggang Abril 30 dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19.

Bukod sa Benguet, ipatutupad ang alert level 2 sa Ifugao, Quezon Province, Palawan, Camarines Norte, Masbate, Antique, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Leyte, Western Samar, Lanao del Norte, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, North Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Dinagat Islands, Basilan, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi.

Papayagan ang mga establisimyento dito ng hanggang 50% indoor capacity para sa mga fully-vaccinated adult at 70% naman sa outdoor capacity.

Samantala, nasa ilalim naman ng Alert Level 1 ang Metro Manila, Cordillera Administrative Region (CAR) at ilang lugar sa Region 1 hanggang Region 12.

Ang Alert Level 1 ang pinakamababa sa alert level system ng task force at pinapayagan dito ang mas malayang aktibidad tulad ng pagbiyahe at operasyon ng lahat ng establisimyento.