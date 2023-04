CCE chess clinic

SINIMULAN na ang pagpapatala para sa Chess Center of Excellence Chess Clinic sa Mayo 6 sa 3rd level Olongapo SM City Central.

Ito ay pangungunahan ni National Fide Instructor Joel Villanueva sa pakikipagtulungan nina Jen Andal, Beverly Remoto, Jamaicah Eclar at ng Ianthe Christian Academy.

Sa mga detalye pa, mag-call o text sa mobile 0950 906 0341.

Naging matagumpay noong Abril 16 ang libreng chess clinic sa Olongapo City nina International Master Ronald Bancod, Fide Master Christopher Castellano at NM Almario Marlon Bernardino Jr. na pinagkaabalahan ni Villanueva.

Bisita rito sina National Arbiter Glenn Hullana Garcia, Joshua Bautista at NM Gefer Imbuido, na resident Doktor sa Lab1 Diagnostic Center at nasa pagkandili ni Tess Pronto.

Handa na ang lahat para sa 3rd Pangasinan Invitational Executive Chess Cup sa Mayo 21 sa SM Dagupan Event Center. Punong abala nito si tournament director Engr. Cayetano Garcia.

Tiyak na lalahok ang kumpare kong si Bayanihan Chess Club legal counsel Atty. Rodolfo Enrique Rivera na ipinagmamalaki ng Bolinao, Alaminos, Pangasinan.

Tuloy na rin ang pagpapalista para sa GMG Youth Chess Challenge 15 years old and below tourney sa Mayo 20 sa 2nd floor Open Kitchen Foodhall ng Rockwell Business Center sa Sheridan, Mandaluyong.

May P25K total prizes ang FIDE rated rapid event na ang host ay si Thailand-based coach NM Gerald Ferriol sa pakikipagtulungan ng Balinas family, nina China Aurelio, Mimi Casas ng Open Kitchen at Hongkong national player Sunny Lo.

Oorganisahin ito ng BCC at may basbasng National Chess Federation of the Philippines. Limitado lang sa 180 ang tatanggaping kalahok.

Ang registration fee ay P500. No Onsite Registration. Limitado sa 100 player ang makatatangap ng P100 food voucher.

Ipadala ang payment kay Jolina Icao sa GCash 0961 339 6015.