Bebot naka-dalawang baby sa kanyang stepson

Usap-usapan online ang isang Russian blogger na ‘di umano’y nabuntis ng kanyang step son sa pangalawang pagkakataon!

Siya si Marina Balmasheva, 37-anyos, habang ang kanyang stepson ay si Vladimir ‘Vova’ Shavyrin, 23-anyos.

Kinupkop at pinalaki niya umano si Vladimir noong ito’y 7 years old pa lamang. Pero, sa kakaibang pagkakataon ay nabuntis umano ang ginang ng mismong inalagaan niya.

Una silang nagkaanak noong 2021 na pinangalanan nilang ‘Olga’.

Sabi ni Marina sa isang panayam, “He fell in love with me with all my scars from plastic surgeries, cellulite, excessive skin and personality. And I do not want to seem better than what I am.”

Maraming surgery na ginawa si Marina sa kanyang katawan para maging attractive. Ilan sa mga ito ay ang pagpapa-botox at pagpapaboobs para sa kanyang stepson.

Ayon kay Alexey Shavyrin, dating asawa ni Marina, mayroon umano silang limang bata na inampon noon subalit napansin niya na iba ang treatment nito kay Vladimir.

Sabi pa niya, “She seduced my son… he had not had a girlfriend before her. I would have forgiven her cheating — if it wasn’t my son. She was running to my son’s bed from our bedroom when I was sleeping. After that, she would come back and lay in bed with me as if nothing had happened.”

Sa kabila nito, dedma naman si Marina sa mga pasaring ng tao sa kanya. Sey niya sa kanyang mga follower, “Did I have regrets that I destroyed the family? Both yes and no. I was ashamed that I killed the stability of ‘mum and dad’ Did I want to return to my ex? No. Do I feel anger and hatred to him? Not any longer.” (Moises Caleon)