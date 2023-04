Ayuda sa industriya ng asin

Atin namang talakayin ngayon ang isang sektor kung saan tayo ay malaking producer dati—ito ay ang industriya ng asin.

Alam nyo po bang noong 18th century, mayroon tayong malaking produksyon ng asin? Nitong mga panahong ito, ang Las Piñas at Malabon ang top salt producer natin hanggang sa dumating ang panahon na ang Pangasinan na ang nanguna sa industriya ng asin sa bansa.

Pero ang industriyang ito ay unti-unti na pong namamatay. Alam nyo bang noong taong 2021 ay umabot na lamang sa 7% ang produksyon natin ng asin? Pitong porsyento lamang ng pangangailangan ng bansa ang napo-produce locally. Kaya naman ang 93 porsyento o katumbas ng 550,000 metriko tonelada ay inaangkat na lamang natin para mapunan ang pangangailangan natin sa asin.

Nakakalungkot po dahil ang ating bansa ay isang arkipelago. Tinawag tayong arkipelago dahil tayo ay binubuo ng libu-libong isla. Ang mga pulong ito ay napapaligiran ng karagatan. Kaya naman nakakalungkot na ang dami nating coastline o dalampasigan pero kinakailangan pa nating bumili ng asin sa ibang bansa.

Kaya naman po ang inyong lingkod kasama ang mga kababayan nating kongresista na sina CamSur Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata, at Bicol Saro Rep. Brian Yamsuan ay naghain ng House Bill (HB) 7357 upang tulungan si Pangulong Marcos na buhayin ang industriya ng asin sa bansa.

Layunin po ng HB 7357 na bumuo ng 5-year masterplan para palawakin ang mga lugar na magiging gawaan ng asin upang mapataas natin ang domestic salt output at maging sapat ang produksyon nito para sa pangangailangan nating lahat at matulungan pa ang mga mag-aasin na makapagbenta sa ibang bansa.

Bahagi po ng panukala natin na lumikha ng interagency Philippine Salt Industry Development Council (PSIDC) na siyang gagabay sa industriya. Ang PSIDC po ang gagawa ng roadmap, ng mga programa at proyekto para magabayan ang mga lokal na mag-aasin sa tamang development, management, proseso, utilization, gayundin sa business development at commercialization ng Philippines salt.

Ang atin pong panukala ay naglalayon na gawing competitive ang ating salt industry hindi lamang dito sa loob ng bansa kundi hanggang sa internasyunal na merkado. Layun nito na buhayin, palakasin ang industriya ng asin sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na suporta mula sa gobyerno at magabayan ang industriyang ito tungo sa tamang direksyon.

Ang PSDC ang maglalagay ng overall policy at program directions. Ito ang mangunguna sa koordinasyon ng mga aktibidad at magiging papel ng iba’t ibang ahensya upang masigurong magagabayan ang industriya.

Magiging miyembro ng PSIDC ang mga kalihim ng Department of Science and Technology (DOST), Department of Interior and Local Government (DILG), Department of Health (DOH), Department of Tourism (DOT); CEO ng Land Bank of the Philippines (LandBank); tag-isang kinatawan mula sa League of Provinces of the Philippines (LPP), League of Cities of the Philippines (LCP) at League of Municipalities of the Philippines (LMP); salt farmers, salt manufacturers, at salt processing associations; at pribadong sector sa pagnenegosyo ng salt industry.

Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ang magiging Secretariat ng PSIDC, at mag-oorganisa ng technical working group (TWG) para sa Council.

Sa ilalim ng HB 7357 ang PSIDC ay may mga sumusunod na objectives: palawakin ang mga salt-producing areas; tiyakin na masusustena ang produksyon nito, palakasin ang negosyong ito, padaliin ang market access locally and internationally, magbigay ng technical at financial assistance para sa development, processing, commercialization at marketing ng Philippine salt products, at ang gawing requirement ang paggamit ng locally-produced salt sa fertilization ng mga coconut farms by the Philippine Coconut Authority (PCA)

Ang iba pang layunin ng PSIDC ay ang magbigay ng technical at financial assistance sa local design at fabrication ng mga high-capacity processing equipment para sa paggawa ng asin, gumawa ng mga kategorya sa salt-farming areas para magkaroon ng artisan salt production, gourmet salt production, iodized salt production at salt ecotourism sites; at magbigay ng mga training at capacity-building sa salt industry development.

Kung maisusulong lamang po nang todo itong nilalaman ng HB 7357, kumpiyansa kaming mabubuhay muli ang industriya ng asin sa bansa dahil naniniwala kami na namamatay ang industriyang ito bunga ng apat na kadahilanan:

Una ay ang ratipikasyon ng General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) noong 1994 na nagbukas ng daan para bumaha sa bansa ang mga murang imported na asin.

Ikalawa ang pagpapatupad ng Republic Act (RA) 8172 o Act for Salt Iodization Nationwide (ASIN) Law noong 1995 na nagmandato na kailangang may iodine sangkap sa mga asin para tugunan ang micronutrient malnutrition sa bansa. Ang requirement po para sa makinarya at teknolohiya sa salt iodization ay naging napakalaking pahirap sa mga lokal na mag-aasin kaya isa-isa na silang naghanap ng bagong kabuhayan.

Ikatlo, ang mabilis na urbanization kung saan ang mga dating asinan ay na-convert na sa residential at industrial area.

Pang-apat naman ang pabagu-bagong weather pattern na idinulot ng climate change na nakaapekto rin sa mga salt producer na nakadepende sa weather conditions.

Sa pamamagitan po ng aming panukala, magkakaroon ng inisyal na pondong P100 million na kukunin sa contingency fund ng Office of the President (OP) para pondohan ang unang taon ng panukalang batas. Dagdag pa dito ang P100 million na magmumula naman sa kita ng Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR) para epektibong maipatupad ang batas sa unang taon pa lamang ng implementasyon.

Paglalaanan na rin ng pondo mula sa General Appropriations Act (GAA) ang mga gastusin na kakailangan para epektibong maipatupad ang batas.

Kailangan pa rin naman ng tulong ng mga local government units (LGUs) dahil sila ang magsasabi sa mga Department of Agriculture (DA), BFAR, DTI, DOST- Forest Products Research and Development Institute (FPRDI) at National Fisheries Research and Development Institute (NFRDI) kung aling mga lugar sa kanilang nasasakupan ang nababagay para sa salt production.

Kabilang din po sa magiging tulong sa mga salt farm owners at processors ay mae-exempt sila sa import duties kapag aangkat ng mga makinarya na kanilang gagamitin; may exemption sa pagbabayad ng forest charges at iba pang buwis kung ang kanilang gagamitin ay public lands.

Bibigyan dun sila ng prayoridad sa credit assistance and guarantee schemes na ipinagkakaloob ng mga government financial institutions (GFIs) at awtomatikong covered ng Philippine Crop Insurance Corp. (PCIC) ang mga salt farm development at kanilang mga equipment.

Ang pagbuhay po sa industriya ng asin ay napakalaking bagay. Kung maipapasa ito bilang batas, natitiyak ko pong malayo ang mararating ng industriyang ito na mapapakinabangan ng maraming kababayan natin.