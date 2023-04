Adolis Garcia, Texas Rangers winasiwas Oakland Athletics

TATLONG home run ang pinaglayag ni Adolis Garcia at nilampaso ng Texas Rangers ang Oakland Athletics 18-3 Sabado ng gabi sa MLB game sa Arlington.

Two-run shots ang bawat isa sa tatlong homer ni Garcia, pumitik pa ng dalawang double sa dulo at nagsindi ng eight runs. Dalawa ang umiskor sa kanyang first double.

Overall, naka-8 RBIs ang Cuban slugger – kapos ng isa sa club record ni Hall of Famer Ivan Rodriguez noong 1999.

Pangalawa pa lang si Garcia sa nakakapaglista ng three-homer game ngayong season pagkatapos ni Trayce Thompson ng LA Dodgers sa 10-1 win kontra Arizona noong April 1.

Nakatayo na ang karamihan sa 32,388 crowd sa Globe Life Field sa seventh, inaabangan ang big league-tying four homers ni Garcia sa isang laro. Nadiskaril ang home run pero nilista ni Garcia ang unang eight-RBI game ng Rangers sa nakalipas na 11 years. (Vladi Eduarte)