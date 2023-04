56°C heat index namumuro sa Catbalogan

Namumurong pumalo sa 56 degrees Celsius ang mararamdamang pinakamatinding init o heat index sa Catbalogan City, Samar sa susunod na linggo.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), posible itong maramdaman sa Abril 25 at bahagyang bababa ng 51°C sa Abril 26.

Dahil dito, ipinayo ni Health Undersecretary Eric Tayag sa publiko na huwag nang umalis ng bahay kung walang importanteng gagawin sa labas at palagiang uminom ng tubig para makaiwas sa heat stress at heat stroke.

Aniya, sobrang pawis ang mararanasan sa heat stress at heat exhaustion na may kasamang sobrang pagkauhaw at posibleng pagkahimatay habang walang pawis sa heat stroke pero mapula na ang balat at lagpas sa 40°C ang body temperature na mistulang nahihibang ang pasyente.