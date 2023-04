Top diplomat ng China inayos tensyon sa ‘Pinas

Ipinadala ng China sa Pilipinas ang kanilang top diplomat upang maayos ang nagkalamat na relasyon ng dalawang bansa.

Ang pagdating ni State Councilor at Fo­reign Minister Qin Gang ay nangyari ilang araw matapos batikusin ng mga senador at kongresista si Chinese Ambassador Huang Xilian dahil sa banta nitong mawawalan ng trabaho ang mga overseas Filipino worker sa Taipei kapag sinuportahan ng Pilipinas ang independence ng Taiwan.

Matapos ang pulong nina Department of Fo­reign Affairs (DFA) Secretary Enrique Manalo at Qin nitong Sabado, nag­labas sila ng joint statement kung saan kinilala ang pangangailangan na mapaigting ang bilateral ties ng dalawang bansa.

“Our leaders have agreed that our diffe­rences in the West Philippine Sea are not the sum total of our relations,” saad ni Manalo.

“These differences should not prevent us from seeking ways of managing them effectively, especially with respect to the enjoyment of rights of Filipinos, especially our fisherfolk whose livelihood and general wellbeing are undermined by incidents and actions in the West Philippine Sea,” dagdag ng kalihim.