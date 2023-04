SIM card registration puwedeng palawigin ng 120 araw

Kung si Senadora Grace Poe lang ang masusunod, ayaw na niyang palawigin ang registration ng SIM card.

Sinabi ito ni Poe dahil malinaw na nakasaad sa batas na hanggang Abril 26 ang deadline sa registration ng SIM card.

“‘Pag may pinasa kang batas gusto mong maimplementa nang tama iyan. Kung hindi, wala nang maniniwala nating kababayan,” paliwanag ng senadora sa radio interview nitong Sabado.

Gayunman, dahil marami pa ang hindi nagpaparehistro ng SIM, sinabi ni Poe na puwedeng palawigin ng isang linggo o isang buwan pero huwag nang paabutin ng 120 araw kahit nakapaloob ito sa batas.

“Alam mo sa batas na aking dinepensahan at sinumite, mayroon talagang 120 days extension after April 27 pero may be extended by the DICT. Malaking bagay ‘yong nakalagay “may”,” saad ni Poe.

“DICT talaga ang magdedesisyon kung sa tingin nila ay kailangan pang i-extend pero not more than 120 days,” dagdag pa ng chair ng Senate committee on public services.