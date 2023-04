Rumesbak sa teritoryo! Trae Young, Atlanta mabagsik sa Game 3

BUMAWI sa sariling teritoryo si Trae Young at ang Hawks, naisahan ang Boston 130-122 sa Game 3 ng East first-round nitong Biyernes sa Atlanta.

Umiskor ng 32 si Young kabilang ang step-back 3 2:21 sa orasan at isa pang 3-point bomb sa final 45 seconds matapos sumablay ang panabla sanang 3 ni Jaylen Brown sa kabila.

“I knew I could play like this,” bida ni Young na 12 of 22 sa field at may sahog pang 6 rebounds, 9 assists. “I wasn’t worried.”

May 25 markers si Dejounte Murray sa No. 7 Hawks, pipiliting itabla ang series kapag muling ini-host ang Game 4 sa Lunes (araw sa Manila) sa State Farm Arena.

Sina Young at Murray ang first Hawks tandem na naglista ng at least tig-25 points, 5 rebounds at 5 assists sa isang playoff game pagkatapos nina Lenny Wilkens at Bill Bridges noong 1966 habang nasa St. Louis pa ang prangkisa.

Kinapos ang 29 points ni Jayson Tatum at 24 ni Marcus Smart sa Celtics. (Vladi Eduarte)