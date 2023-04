Romualdez wish kapayapaan sa Eid’l Fitr

Ipinaabot ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kanyang pagbati sa mga kapatid na muslim kasabay ng pakikiisa sa pagdiriwang ng Eid’l Fitr, isang mahalagang okasyon sa Islam na sumisimbolo sa pagtatapos holy month ng Ramadan.

“May you and your families be blessed with good health, happiness, and prosperity. May peace reign over your hearts and your households. And may the blessings of life be upon you and your loved ones,’” ayon sa mensahe ni Romualdez.

Sinabi pa ni Romualdez, “The recognition and respect for the diversity in our religious beliefs are deeply enshrined in our Constitution. And so, no matter our faith or religion, we continue to march towards progress as a nation, as Filipinos united under one flag.”

Ang pagkakaiba umano ng panini­wala at relihiyon ay hindi hadlang sa kaunlaran ng isang bansa bagkus itoy epektibo at malakas na puwersa para magtulungan at maging bahagi tungo sa pagsusulong at pagbuo ng isang maunlad na bansa na naayon sa kanya-kanyang paniniwala. (Eralyn Prado)