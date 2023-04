Pinoy patok ang sariling swimming school sa Dubai

Isang Pinoy sa Dubai, United Arab Emirates ang may kakaibang pakulo upang makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan.

Siya si Bimbo Calitis, ang owner ng Amphibious Surf and Swim School. Kamakailan lang ay inilunsad nila ang isang programa kung saan nago-offer sila ng libreng swimming lesson kapalit ng ‘beach cleanups’.

Ayon sa kanilang official Facebook account, ilan sa mga layunin na kanilang sinusulong ay ang pag-promote ng healthy lifestyle at watersports maging ang pagkakaroon ng environmental awareness.

“To all Kabayan who wish to join the FREE SWIMMING LESSONS in exchange for a beach cleanup! Sign up now!” caption sa naturang post. (Moises Caleon)