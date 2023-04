NAIA balik-operasyon na kontra red lightning alert

Balik na sa normal ang operasyon ng mga flight at ground sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) mula kahapon ng umaga matapos kalusin ang red lightning alert.

Sa report base na rin sa report ng Manila International Airport Authority (MIAA), ang red lightning alert ay tuluyan nang ibinaba sa yellow kahapon ng alas-9:50 ng umaga.

Nauna rito’y nagpalabas ang MIAA Airport Ground Operations and Safety Division ng red lightning alert kahapon ng alas-8:53 ng umaga.

“Flight and ground operations at the NAIA are suspended. The alert is a safety measure taken to prevent untoward incidents from happening when lightnings are prevalent in the immediate area and may endanger personnel, passengers and even flight operations,” naunang saad sa advisory ng MIAA.

Bilang standard safety precaution ay agad namang nagpatupad ng suspensyon sa operasyon sa NAIA.