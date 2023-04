Masama man ang panahon! Jovelyn Gonzaga, beach volley squad todo-ensayo sa Brazil

HINDI nagpatinag ang grupo ng Philippine national women’s beach volleyball team na kinabibilangan ni Jovelyn Gonzaga sa masamang panahon nararanasan sa bansang Brazil na patuloy ang pagsasanay para sa asam na gintong medalya sa 32nd Southeast Asian Games sa Mayo 5-17 sa Phnom Penh, Cambodia.

Pilit na paghihirapan ng tambalan nina Gonzaga at Cherry Ann “Sisi” Rondina, na kampeon ng Volleyball World Beach Pro Tour sa Subic noong Disyembre, gayundin sina Bernadeth Pons at Floremel “Dij” Rodriguez, na mahigitan ang tansong medalyang nakuha sa Vietnam Games, habang ito rin ang nais ng men’s team na kasama rin na nagsasanay sa South America na kinabibilangan nina Alnakran Abdilla, Jaron Requinton, Jude Garcia at James Buytrago.

Inilabas ng tinaguriang ‘Bionic Ilongga’ sa kanyang Instagram post ang pagsubsub sa buhanginan dulot ng isinasagawang drills habang dumidilim ang paligid na tila may nakaambang malakas na ulan sa karagatan.

“Masamang panahon ka lang, Pinoy kami,” wika ni Gonzaga sa kanyang Instagram stories. “Bakit may ganyan ako sa ulo? To protect my eardrums, laging sumasakit sa sobrang lamig! Kbye,” dagdag ng Army sergeant na pansamantalang lumiban sa koponan na Army Black Mamba Lady Troopers sa Premier Volleyball League (PVL) upang pagtuunan ang pagsasanay sa national squad. (Gerard Arce)