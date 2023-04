Marian confrontational

Sa naging guesting ni Dingdong Dantes sa ‘Fast Talk with Boy Abunda’, tinanong ni Boy Abunda ang Kapuso Primetime King kung sino raw sa kanilang dalawa ng misis na si Marian Rivera ang confrontational at sino naman daw ang nagpaparaya na lang kapag may pagtatalo sila?

“Si Marian, she speaks her mind. Hindi niya pinapalipas ang pagkakataon. Kailangang ma-address right away,” sabi ni Dingdong. “Ako, I’m the type na let’s assess first, mag-usap tayo.”

Para kay Dingdong, mas maganda raw ‘yon dahil mas nag-i-improve ang dynamic ng communication nilang dalawa.

“Kasi, kung ako ganito dati, siya gano’n, it doesn’t mean na tama siya all the time. May natutunan ako sa kanya, may natutunan siya sa akin na puwede pala naming i-mix.”

Pero sa kanilang dalawa raw ni Marian, ang anak nila na si Zia ang, “Wala ng— well, hindi naman sa pagiging confrontational, pero ‘yung daughter namin, grabe, batas ‘yon sa amin, si Zia.

“Siya ‘yung, ‘Stop! Okey ganito gagawin natin.’ Saan mo gustong pumunta? Dito, okey,” natatawang sabi ni Dingdong.

Sa ngayon, bukod sa ‘Amazing Earth’, ‘Family Feud’, nagte-taping na rin si Dingdong ng bago niyang GMA Telebabad series, ang ‘Royal Blood’

***

Maja mahilig mag-play safe

May mga naging obserbasyon at komento ang netizens tungkolkay Maja Salvador. Na kapag may tila hindi magandang mangyayari, nauuna na siyang umalis o sa madaling salita, nagpe-play safe.

Dahil sinabi ni Maja na pansamantala siyang magli-leave sa ‘Eat Bulaga’ dahil ikakasal siya, kaya may mga nang-iintrigang nagpe-play safe na naman siya dahil sa mga intrigang nangyayari ngayon sa show.

Nagbigay rin ng komento si Cristy Fermin sa parehong obserbasyon ng netizens. Sabi nito, “Lumalabas na kapag lumulubog ang bangka, unang tumatalon si Maja. Hindi kasi magandang kung kailan palubog ang bangka, saka ka tatalon. Dapat kasi lahat kayo magkakasama.”

Pero sinabi rin niya na baka may sariling dahilan kaya ito gano’n. Sa isang banda, maganda rin sigurong malaman ang sariling paliwanag ni Maja kung bakit tila nauuna na siyang mag-play safe.

Well…