Habang abala tayo sa ating mga ginagawa, at madalas ito, saka may mananamantala. Simple lang ang kahulugan ng salitang ‘samantala’ na pinaniniwalaang galing sa Malay na ‘sementara’ at Sanskrit na ‘samântara’ o ang pagitan ng mga taon.

Ginagamit natin ang ‘samantala’ na kasingkahulugan ng meanwhile sa Ingles. Samantalang may ginagawa at abala, may nananamantala. Ang ‘pananamantala’ ay paggamit sa panahon na ang atensyon ng iba ay nasa mas mahalagang ginagawa. Sinasamantala upang hindi mapansin. Kaya naman ang mga pananamantala ay nagyayari sa gitna ng mas mahalagang gawain.

Sinasamantala ang kalamidad para magnakaw dahil wala nga namang nakabantay. Sinasamantala ang kapistahan upang mandukot ng pitaka sa mga mananampalataya. Sinasamantala ang kapighatian ng iba para mag-alok ng kung ano-anong mamahaling serbisyo at produkto. Kaya tinatawag nating mapagsamantala ang mga tao na ito.

May iba rin naman kahulugan ang pagsasamantala. Hindi negatibo. Ito ay ang paggamit nang lubos sa panahon. Halimbawa, pwedeng samantalahin ang tag-araw para makapamasyal at lumangoy sa dagat. Dahil kapag tag-ulan na, hindi na gaanong masaya. Pwedeng samantalahin na may sale sa isang mall para bilhin ang minimithing produkto. Samantalahin ang pagkakataon. Samatalahin hangga’t pwede pa.

Hindi ba’t ganito rin ang pananamantalang sinasabi sa atin habang bata at malakas pa? Samantalahin ang sandali na kaya pang mamasyal; samantalahing kainin ang gustong kainin nang hindi binabawalan ng doktor. Samantalahing magbasa habang malinaw pa ang mata, o kaya ay tumakbo, mamisikleta, magtatalon hangga’t kaya pa ng katawan dahil, totoo naman ito sa lahat, tatanda tayo at hihina.

May mga bagay na hindi na tayo kayang gawin habang nagkakaedad. Gustuhin man natin, magkaroon man tayo ng pera o kayamanan, sadyang may kayang gawin ang katawan na nakabatay sa ating edad. Gaya halimbawa ng pagsasamantalang maglakad habang kaya pa ng tuhod na lagi kong ginagawa lalo’t mapapadpad sa malayong lugar.

Masayang pagmasdan ang paligid habang naglalakad at tagaktak ang pawis. Walang kubling lugar sa gumagalang naglalakad. Pwedeng pasukin maging ang mga eskinita. Nasusuyod ang isang lugar bagamat mabagal. Kaya naman sinasamantala ko ito hangga’t wala pang kirot sa aking tuhod.

Hindi naman ganito ang kakakayahan ng aking mata. Kailangan ko nang magsalamin. Noon kasing bata pa ako, sinamantala ko ang aking mata. Nagbabasa ako kahit kulang ang liwanag. Nanghihinayang ako sa pagkakataon kaya sinasamantala ko. Ito ngayon ang bunga: nanlalabong mata.

Nitong isang araw lamang, may sinabi ako sa aking kapwa propesor. Samantalahin kako namin ang pagkakataon hangga’t may pangangailangan pa sa aming kakayahan at talino. Darating ang sandali na maiiwan kami ng rumaragasang kaalaman. Papalitan ng mas bata, mas masigla. Hindi na dapat namin ipagtaka ang ibang magsasamantala. Dahil kami man, ngayon, ay sinasamantala ang panahon.

Mabilis lang lilipas ang lahat. Kaya ang mga nanamantalang kawatan ay alisto. Mabibilis magsikilos. Dapat din tayong maging alisto at sa maraming pagkakataon. Lilipas tayo. Walang dapat panghinayangang sandali na hindi natin ginamit sa kabutihan. Samantalahin hangga’t kaya.

