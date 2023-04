Lucille Almonte, Lady Falcons pinutol 2 dikit na semplang

Mga laro ngayong Linggo:

(Mall of Asia Arena/Pasay)

12:00nn — UST vs FEU

2:00pm — DLSU vs Ateneo

Nagtala ng panibagong all-around performance ang beteranong si Lucille May Almonte matapos ang ikalawang sunod na triple-double na rehistro upang tulungang maputol ng Adamson University Lady Falcons ang two-game slump kontra laglag nang University of the Philippines Lady Maroons 25-20, 27-25, 23-25, 25-15, Sabado, sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Nanguna sa puntusan ang tinaguriang “Ms. Everything” sa 13 puntos, galing lahat sa atake, kasama ang 20 excellent digs at 10 excellent receptions.

Umalalay ang defensive specialist na si Karen Verdeflor sa 21 excellent digs at 17 excellent receptions para muling makakuha ng panalo ang Adamson tungo sa 9-4 kartada.

“Ang sinasabi lang palagi ni coach [Jerry Yee] na gawin lang namin iyung trabaho namin sa loob ng court na huwag kaming magre-relax ngayong patapos na iyung semis,” paliwanag ni Verdeflor na tinukoy ang kakulangan sa third set kaya sila naisahan ng panalo ng Lady Maroons.

“Siguro iyung service receive namin medyo nawalan kami ng pasa nung third set, so inadjust namin ito sa fourth set kaya nakuha namin iyung panalo,”

Umalalay rin sa iskoring sina rookie Trisha Gayle Tubu at middle blocker Lorence Toring na may tig-11 puntos, habang nag-ambag si Rizza Cruz ng siyam.

Sinandalan ng Lady Falcons ang kanilang opensiba, gayundin ang 37 errors ng Lady Maroons laban sa marami-rami ring 21 na pagkakamali ng San Marcelino-based lady squad, habang nangibabaw ang blocking ng UP sa 13-4 kaya’t nagawa nilang makasungkit ng isang panalo sa third set. (Gerard Arce)