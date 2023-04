‘KMJS’ naka-‘Gold’ sa New York

Muling itinaas ng ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ ang bandera ng Pilipinas matapos itong manalo ng Gold Medal sa prestihiyosong 2023 New York Festivals TV & Film (NYF) Awards. Ito na ang ikatlong medalyang napanalunan ng KMJS mula sa NYF.

Nasungkit nila ang pinakamataas na parangal sa kuwentong ‘Sugat ng Pangungulila’ (‘Wounds of Woes’) sa ilalim ng Documentary: Health/Medical Information category.

Tinalakay sa nasabing dokyu ang pag-aalala ng inang OFW sa Singapore na si Daylyn sa anak niyang si Daxen na naiwan sa Antique na may hindi matukoy noong sakit sa balat. Sa tulong ng KMJS, pagbabayanihan ng mga kapitbahay, ng local government unit, at ng ospital, na-rescue si Daxen at himalang unti-unting gumaling.

“We are humbled to have ‘Sugat ng Pangungulila’ receive a Gold Medal from the New York Festivals under the category Health/Medical Information. More than the award, we hope that this story serves as a testament to the power of storytelling — in giving hope and changing lives,” sabi ni KMJS host at GMA Public Affairs pillar Jessica Soho sa kanyang acceptance speech.

Bongga ni Jessica, dahil nakumpleto na niya ang Gold, Silver, Bronze Medals ng NYF, ha! (Dondon Sermino)