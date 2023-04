Kathryn, Dolly two queens – Direk Petersen

Natupad ang sabi ni Dolly de Leon na bago sana sila mag-taping ni Kathryn Bernardo ay mag-bonding muna sila over a glass of wine.

At yes, recently nga ay nag-bonding na sila, at kasama nga ang direktor nila sa ‘A Very Good Girl’ na si Petersen Vargas.

Sabi nga ni Dolly nang makachikahan ng press sa Gabi ng Parangal ng Summer Metro Manila Film Festival, sobrang fan siya ni Kathryn, at nakikita niyang mabait ito.

“Very sweet, very kind si Kathryn.”

Makikita rin sa Instagram story ni Kathryn ang mga photo nila na para nga silang mag-ina rin, ha! Super happy sila na mahigpit na nagyakapan sa simula pa lang.

At may video rin na nag-shake hands pa sila, kasunod ang chika ni Kath na ‘A Very Good Girl’ sabay lagok ng red wine, habang tila ‘beer?’ naman ang kay Dolly.

“Two queens stand before me. Just had to capture this moment!” sabi naman ni Direk Petersen.

Oh, kabog, ‘di ba?