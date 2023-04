Kaso ng rape sa Cagayan sumirit

Nababahala ang Commission on Human Rights-Region 2 (CHR-R2) dahil sa pagtaas ng kasong panggagahasa sa lalawigan ng Cagayan.

Batay sa datos ng CHR-R2, aabot na sa 13 kaso ng rape sa unang quarter pa lamang ng taon at ito’y mas mataas sa 19 na kasong naitala sa buong taon noong 2022.

Sinabi ni Gender Base Violence Officer ng CHR-R2 officer Atty. Cecilia Melad-Lazaro, karamihan sa mga biktima ay “incest rape” na may edad na 13 pababa sa sinundan ng mga teenager na edad 18 pataas.

Ayon kay Lazaro, sa Cagayan ang pinakamaraming kaso ng rape at nangunguna rito ang bayan ng Baggao at Penablanca.

Batay sa tala ng ahensya, marami sa mga suspek ay mismong kapamilya o kadugo ng mga biktima.

Sa pahayag ng opisyal, na isa sa mga dahilan ng pagkakatukso ng mga suspek ay dahil nakatira sa iisang bahay ang biktima at ang suspek.

Dahil dito, pinaigting ng CHR-R2 ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) upang makapagbigay counseling sa mga biktima at nagsasagawa ng information campaign at mabigyan ng tamang impormasyon ang mga residente kaugnay sa kaso ng panggagahasa at pang-aabuso. (Allan Bergonia)