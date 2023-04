Karera Tips Ni JP Gonzales 

Abril 23 2023/Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 3 Port Kennedy, 4 Nicole’s Favorite, 6 Sky Story, 5 Don Lucas

R02 – 3 Rise Up, 5 Double Rock, 7 Ring A Bell, 2 Flintridge

R03 – 1 King Hans, 3 Gugma, 5 Freedom Lover, 2 Jean Genie

R04 – 5 Victorious Princess, 4 Melania, 6 Sonic Clay, 1 Viva Forever

R05 – 5 Heirloom, 7 Rockaway, 6 Abakada, 2 You Never Know

R06 – 4 Achi Holly, 1 Prince Arman, 2 Shining Angel, 5 Freddie Wong

R07 – 9 Enno Teresa Chair, 7 Che Che, 8 Galloping Ghost, 3 Barrio San Jose

R08 – 4 Colony Bell, 2 Caraga Wonder, 5 Since When, 11 Kalanggaman Island

Solo Pick: Port Kennedy, King Hans

Longshot: Rise Up, Enno Teresa Chair