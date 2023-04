Justin Brownlee parang sundalo, lalong tumapang nang ‘masugatan’

PAANO kaya kung hindi inabot ng food poisoning si Justin Brownlee sa Game 5 ng PBA Governors Cup?

Baka may Game 7 pa ngayong araw.

Minalas ang Ginebra nang manghina at magsuka si Brownlee noong Miyerkoles, nilabas sa bukana ng third quarter at diniretso sa ospital.

Ang resulta ay 116-104 loss at 3-2 series deficit ng Gin Kings sa TNT.

Tulad ng magiting na sundalo, nagpakita sa Big Dome si Brownlee noong Biyernes at naglaro sa Game 6.

Tumapos ang resident import ng 29 points, 12 rebounds, 4 assists, 1 steal at 2 blocks pero kinapos ang comeback ng Gins at isinuko ang laro 97-93 – at korona – sa Tropang Giga.

Sa dying seconds habang may ningas pa ang rally, nawala sa kamay ni Brownlee ang bola at kumabyos ang runner.

Baka lang naman nag-iba ang kuwento kung may Game 7, at kung hindi nabiktima ng food poisoning si Justin Pinoy. (Vladi Eduarte)