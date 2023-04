Jeep sumalpok sa puno, 10 katao sugatan

Sugatan ang sampu katao, kabilang ang isang 4-anyos na batang lalaki, isang buntis at mga estudyante na pawang sakay ng isang pampasaherong jeepney nang bumangga sa isang puno sa Ternate, Cavite nitong Biyernes ng hapon.

Pawang isinugod sa San Lorenzo Ruiz Hospital at nilalapatan ng lunas ang biktimang si Rona Rose Siriban y Mason, 30, buntis; Jennalyn Supan y Carido, 31; Rochelle Siriban y Mason, 21; Edwin Disquitado y Garcia, 42; Judy Carganilla y Neri, 40 at isang 4, 10, 13 at 15 anyos.

Sa ulat ni PCMSgt Andres Agacaoli ng Ternate Police Station, alas-4:45 kamakalawa ng hapon nang naganap ang insidente habang minamaneho ni Joel Marino y Fonatmillas, 46 ang isang pampasaherong jeepney sakay ang siyam na pasahero sa Ternate-Nasugbu Road, Puerto Azul, Brgy Sapang 1 patungo sa direksion ng Nasugbu nang umano’y nawalan ng kontrol sa manibela dahilan upang bumangga sa isang punong kahoy sa tabi ng kalsada.

Agad naming isinugod ang mga biktima sa nasabing ospital na nagtamo ng mga sugat. (Gene Adsuara)