Jean Vincent Camero, Pinay artist sa Finland

Si Jean Vincent Camero ay isang Pilipina Artist na nakatira sa Finland ng halos 24 taon. Nakapangasawa ng isang Finnish. Kapag may pagkakataon ay umuwi ng Pilipinas para bisitahain ang pamilya.

Mahilig siya sa pusa kaya naman nakatuwaan niyang mag video ng kanyang mga alagang pusa at pinapa labas niya sa kanyang you tube channel na umani ng maraming viewers. Sinamahan na din niya ng mga artworks para pandagdag content sa kanyang You Tube Channel. Nangyari ito noong panahon ng pandemic dahil wala siyang magawa at naka lockdown. Maraming artists ang nag subscribes sa kanyang you tube channel kaya marami din ang naka pansin ng kanyang mga obra.

Habang nasa Finland siya ay nagtatrabaho din siya para makatulong sa kanyang pamilya sa Pilipinas dahil ayaw din niyang umasa lahat sa kanyang Finnish husband. Bagama’t nakakatanggap naman siya ng allowance sa kanyang asawa.

Kung anu anong trabaho na rin ang kanyang pinasukan. Nagtrabaho siya sa Spanish Embassy sa Finland bilang cook, server kapag may bisitang diplomats at Ambassadors ang kanyang amo. Naging mananahi din at taga linis. Lahat yun ay pinasok niya para makatulong sa pamilya nya sa Pilipinas. Nagtrabaho din siya sa isang Finnish daycare center bilang tagalinis ng mga kwarto at sa kusina. Nanahi din siya ng mga costumes ng mga bata kapag may mga special events sa daycare. Likas na sa kanya ang pagiging matulungin dahil hindi lang ang sariling pamilya ang natutulungan niya pati na rin ang ibang tao.

Ayon sa kanya ay may magandang nangyari sa kanya noon panahon ng pandemic. At may malungkot din na pangyayari ng magkasakit ang kanyang kapatid. Dahil sa mga pangyayari sa mga panahon na iyon at nagkaroon siya ng oras para gumawa ng mga Obra. Nag post siya sa social media at natuwa siya dahil may mga bumili at humanga sa kanyang mga obra. Bagamat baguhan pa lamang siya pagpipinta ay nais niyang lalong matuto para sa katuparan ng kanyang mga naudlot na pangarap. Kaya ninais niyang mag aral sa darating na Hunyo. Marahin ‘dahil maraming bumabatikos sa kanya dahil hindi naman siya nag aral ng fine arts at wala siyang karapatan na tawaging artist. Isa na dito ang kanyang asawa kaya nalungkot siya kasi nasabihan siya ng kanyang asawa na inaakala niya na unang susuporta sa kanya. Pero dahil sa kanyang passion sa pag guhit ay hindi siya nagpatinag ngunit lalo niyang pinagbutihan ang pag guhit.

Siya ang kaunaunahang Pilipina na nakasama sa isang grupo ng mga artists sa Finland ito ang ESPOO ART ORG. Naka APAT na beses na siyang nakasali sa Exhibits ng grupo. Nakasali din siya siya ilang pahina ng Coffee Book Table ni Mr. Lander Blanza ang “Philippines Modernism Art Book”. Na published ito noong July 2022. Isang malaking karangalan ang mapasali sa libro at ngayon taon naman ay maaring malagay sa Billboard sa New York.

Ang masasabi ko kay Jean ay hindi hadlang ang idad para sa katuparan ng mga pangarap kaya habang may pagkakataon ay gawin ang lahat. Huwag mawalan ng pag asa kahit ano pang balakid at kritiko ang humadlang bagkos magtiwala lamang sa Diyos at sa talento na meron ka. Kung may talentong sarili na kaloob ng Diyos ay walang taong pwedeng magalipusta laban sa iyo dahil ito ay galing sa kanya. Kaya matuto tayong mag pasalamat at matuto din tumulong sa iba para lalo pang pagpalain ang gawa ng ating mga kamay.