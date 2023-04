Heat Stroke: Sintomas, first aid at paano ito maiwasan

Sa tropical country tulad ng Pilipinas ay usong-uso ang heat stroke dahil sa sobrang init ng klima lalo tuwing summer.

Nitong weekend nga ay sinabi ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) na posibleng umabot ng 50 degree Celcius ang init sa Metro Manila.

Kaya naman mahalagang malaman ng publiko kung papaano nga ba makakaiwas sa heat stroke at ano ang mga sintomas nito.

Ano ang heat stroke?

Ang heat stroke ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay nago-overheat dahil sa matinding init ng klima o kaya’y dahil sa strenuous activity dahilan para tumaas ang temperatura ng katawan.

Kapag umabot na sa 40 degree Celcius ang init ng katawan ay dito na magsisimulang makaranas ng mga sintomas ng heatstroke.

Lubhang mapanganib ang heat stroke dahil kapag hindi ito kaagad naagapan ng ilang minuto ay posibleng mamatay ang taong nagkaroon nito.

Sintomas ng heat stroke

Maraming signs para malaman kung mayroon nang heat stroke ang isang tao.

Madalas na mapapansin ay kapag sobrang pinagpapawisan na ito o hindi kaya’y sobrang init na ng balat.

Ito pa ang ilang sintomas ng heat stroke:

Namumula na ang skin

Biglaang pagkahilo at pagsusuka

Pagbilis ng tibok ng puso at hirap na paghinga

Pagkawala ng malay o pagkahimatay

Hindi makapagsalita ng maayos

Hindi alam kung anong nangyayari sa paligid

First aid sa heat stroke

Unang-una, mahalaga na maitawag agad sa emergency hotline kapag hinihinalang may heat stroke na ang isang tao.

Dapat din na gumawa ng paraan para mapababa agad ang temperatura ng indibiduwal na may heat stroke.

Pwedeng ilagay siya sa kuwartong air-conditioned o kaya’y tutukan agad siya ng electric fan at tapatan ito ng yelo.

Kapag naman available ay pwede ring paliguin agad ang isang tao na may heat stroke gamit ang malamig na tubig at yelo.

Kung hindi makaliligo ay pwedeng basain ang isang tuwalya at ipunas ito sa katawan, partikular sa ulo, leeg, singit at kilikili.

Iwasan din na paligiran ng maraming tao ang isang tao na may heat stroke.

Kung nawalan na ito ng malay ay kaagad na magsagawa ng CPR.

Paano maiwasan ang heat stroke

Siguraduhin na kapag mainit ang panahon ay magsuot ng damit na komportable sa pakiramdam. Iwasan ang layering ng damit.

Bukod pa diyan, ang pag-inom ng tubig ay makatutulong din para hindi ma-dehydrate at magkaroon ng sapat na fluid ang katawan.

Ang pag-inom din ng alak kapag mainit ang panahon ay posibleng makaapekto sa temperatura ng katawan.

Maglagay rin ng sunscreen sa balat kapag sobrang tirik ang araw, lalo na kapag nasa beach o gagawa ng mga aktibidad kung saan kayo’y pagpapawisan.

Kapag naman mainit ay iwasan ang sobrang pag-eehersisyo para mapababa ang risk ng heat stroke.

