Don Lucas, Sky Story patok sa mga karerista

DALAWANG tigasing kabayo na sina Don Lucas at Sky Story ang magbabanatan sa Philracom Rating Based Handicapping System na gaganapin sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Maliban kina Don Lucas at Sky Story, ang ibang kalahok sa karerang may distansyang 1,400 metro ay sina Oktubre Katorse, Boysofmedows, Port Kennedy at Nicole’s Favorite.

Rerendahan ni Jerico Serrano si Don Lucas habang si Conrad Henson ang sasakay kay Sky Story sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Nakalaan ang P25,000 guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta kung saan ay hahamigin naman ng winning horse owner ang karagdagang P10,000 premyo.

Ayon sa komento ng ibang karerista, posibleng magbigay ng magandang laban kina Don Lucas at Sky Story ay si Port Kennedy na gagabayan ni Rodeo Fernandez.

Samantala, walong karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo. (Elech Dawa)