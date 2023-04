A1 babalik ng ‘Pinas

Magbabalik sa Pilipinas ang British–Norwegian boy band na A1 para sa kanilang silver anniversary concert na ‘Twenty Five’ na magaganap sa New Frontier Theater on October 14.

Ang A1 ay sumikat ng bongga sa Europe at Asia noong late 90s at ilan sa hits songs nila ay ‘Like a Rose’, ‘Everytime’, ‘Same Old Brand New You’, at ‘Caught in the Middle’ na hanggang ngayon ay alam pa rin ng Pinoy fans.

Base sa mga social media post ng fans, very nostalgic daw na muling mapanood ang mga miyembro ng grupo nina Paul Marazzi, Christian Ingebrigtsen, Mark Read, at Ben Adams na pini-perform ang hits nila na naging parte ng childhood at adolescence ng fans.

Nagpahayag din ng kanyang excitement ang miyembro ng A1 na si Mark.

“We’re so grateful to our Filipino fans who have supported us throughout the years.

“It’s been 25 years since we started as a group, and we’re so excited to be able to celebrate this landmark anniversary with our Filipino fans,” sey ni Mark.