145 estudyante naospital sa Mindoro! Guanzon binakbakan buwis-buhay na klase

Kinastigo ni dating Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang umano’y kawalan ng aksyon ng gobyerno sa energy crisis sa Occidental Mindoro kaya pati mga estudyante ay nagdurusa sa tindi ng init, marami sa kanila ay nahimatay at naospital.

May malaking problema sa supply ng kuryente ang lalawigan kaya apektado ang mga mag-aaral na nagkaklase na walang bentilador sa bawat silid-aralan lalo na ngayong panahon ng tag-init.

“20 hours na walang electricity in Mindoro? Hinimatay na mga estud­yabte sa init. Where the hell is the government?” tanong ni Guanzon.

Nanindigan naman ang pamunuan ng Department of Education (DepEd) na nasa pagpapasya na ng mga paaralan kung sususpendihin nila ang klase sa mga paaralan kung lubos na silang naaapektuhan sa sitwasyon upang hindi na maulit ang naoospital dahil sa tindi ng init.

Sinabi ni Michael Poa, DepEd spokesperson, na ang mga paaralan ang nakakaalam ng nangyayari sa kanilang lugar at sila ang mas may karapatan na magdesisyon, lalo na kapag lumalala na ang sitwasyon.

Aniya, maaaring magpatupad ng Alternative Delivery Modes (ADM) ang mga apektadong paaralan base sa DepEd Order No. 037.

“Ang pagpapatupad ng ADM dahil sa init or sa mga brownout ay nasa authority at discretion po ng ating mga school heads. Sila po ang may direct knowledge on the day-to-day situation in their schools, kaya po sila ang may discretion,” ayon kay Poa

“For as long as it is determined by our school heads na hindi na conducive ang environment sa school for our learners and personnel, they may suspend in-person classes and immediately switch to ADM,” pahayag ni Poa.

Inamin ng DepEd, nasa 145 estudyante na ang nagkakasakit sa nasabing lugar dahil sa ma­tinding init na kanilang nararanasan.

Wika ni Assistant Schools Division Superintendent Rodel Magnaye, abot sa pitong estud­yante mula sa San Jose National High School ang nahimatay. Aniya, meron naman daw mga drinking station sa mga paaralan, gayundin ang mga solar-powered na electric fan.

Ngunit hindi pa rin daw ito sasapat para sa bawat classroom dahil sa dami ng mga estudyante. (Vick Aquino)