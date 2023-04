10 holiday kada taon trip ng DTI chief

Kung si Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang tatanungin, dapat lang na bawasan na ang bilang ng mga holiday kada taon.

Wika ni Pascual, nagiging issue na rin daw kasi ito sa mga negos­yante dahil nababawasan ang pasok ng kanilang mga empleyado.

“That’s an issue, the number of holidays in the country. We’ve heard that expressed by business organizations,” lahad ni Pascual.

Aniya, magandang sundin ng Pilipinas ang nakagawian ng ibang organisasyon sa ibang bansa kung saan 10 lang ang itinatakdang holiday kada taon.

Ngunit susunod kaya si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa suhestiyon ni Pascual?

Ito’y dahil madalas na magtakda ng dagdag na holiday ang pangulo kapag natapat malapit sa weekend ang isang regular holiday.

Paliwanag niya, maganda para sa turismo ng bansa ang mga long weekend kaya dumarami ang bilang ng mga araw na walang pasok ang karamihan ng empleyado. (RP)