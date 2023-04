Pinoy ‘Asero’ Vincent Astrolabio uupakan WBO bantam crown

DIBDIBAN sa training si Vincent “Asero” Astrolabio para mapasakamay ang bakanteng World Boxing Organization (WBO) bantamweight title kontra sa delikadong Australian slugger Jason “Mayhem” Moloney sa Mayo 13 sa Stockton Arena ss California.

Pokus ang 25-anyos na tubong General Santos City na si Astrolabio (18-3, 13KOs) para sa una nitong world title bout para sa titulong binakante ni dating undisputed at undefeated Japanese Naoua “Monster” Inoue.

Sa inilabas na video post sa kanyang Instagram account, tinahak ng grupo nina dating IBF super-flyweight champion Jerwin “Pretty Boy” Ancajas at world title challenger Jonas “Zorro” Sultan ang matarik na Mount Charleston, na kinukonsiderang pinakamataas na bundok sa parehong Spring Mountains at Clark County sa Nevada.

Nakatuntong bilang number one challenger ang 5-foot-5 orthodox boxer sa IBF 118lb belt, subalit napagdesisyunan ng kampo nito na piliing harapin si Moloney, imbes na makatapat para sa bakante ring IBF title si dating world champion Emmanuel “Manny” Rodriguez ng Puerto Rico.

Galing si Astrolabio sa panalo matapos patumbahin si Russian brawler Nikolai Potapov sa kanilang title eliminator noong Disyembre 17 sa Las Vegas, Nevada sa bisa ng sixth round knockout, kabilang ang WBO Inter-Continental 118-lb title.

Nakapwwesto bilang No.2 ranked si Astrolabio sa WBO na pinangungunahan ng two-time world challenger na si Moloney bilang No.1. (Gerard Arce)