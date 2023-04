‘Pinas hindi dapat maging pugad ng mga scammer

Nagiging pugad na tayo ng mga crypto scammers.

Nito lang Miyerkules ay pinangunahan natin ang imbestigasyon sa Senado tungkol sa mga natuklasan nating human trafficking papasok sa Pilipinas.

Kung maalala nyo, binulgar natin na iligal na pinalilipad ang ating mga kababayan sa Myanmar at Cambodia, sa pangako na may lehitimo silang trabaho doon, pero pagdating sa ibang bansa ay gagawin pala silang online scammers.

Ngayon, natuklasan natin na mismong sa Pilipinas, pinamumugaran na pala tayo ng mga scammers. Kung ang mga scam hubs sa Cambodia at Myanmar ay nasa gitna ng kawalan, nasa mga liblib na probinsya, dito sa Pilipinas, andito mismo sa kabisera. Ginagamit ang mga matatayog na condominium bilang mga pasilidad para sa mga taong na-traffic. Sila ay pinipilit na manloko sa mga kaawa-awang biktima. Umaabot sa daan-daang at malamang libu-libo ang na-traffic dito sa bansa at karamihan sa kanila ay mula sa Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar, mga bansa sa Africa, at mga bansa sa Timog Asya.

Sa pagdinig, tumestigo si “Ridwan”, isang Indonesian. Ikinuwento niya na siya ay niloko at dinala sa Pilipinas para magtrabaho bilang scammer. Sabi niya, nakita niya ang opening sa trabaho sa Facebook. Naengganyo siya at nag-apply para sa isang digital marke­ting na trabaho pero hindi naglaon, nadiskubre niya na trabaho palang naghihintay sa kanya ay para manloko ng mga kapwa Indonesian na mag-invest sa pekeng cryptocurrency.

Ayon din kay Ridwan, pagdating niya ng airport ay may sumalubong sa kanila na isang lalaki na nakasuot ng navy blue na pantalon, puting t-shirt, at vest na berde. May kopya ang lalaki ng picture niya at ng iba pang kasamahan niya.

Pagdating sa condominium, siksikan sila sa isang unit at dalawang oras lamang silang may suplay ng tubig kada araw. Dahil pinaparusahan ang mga empleyado na hindi makakapang-scam, nagdesisyon siya na umalis pero sinabihan siyang kailangan niyang magbayad ng P100,000 sa kompanya para sa mga nagastos para makarating siya ng Pilipinas. Nakatakas si Ridwan noong nakaraang buwan.

Nakakadismaya na hindi natin maimbestigahan ito ng maayos dahil ang mga institusyon tulad ng MIAA at BI, na siyang “last line of defense” natin laban sa human trafficking, ay ni hindi makapagbigay ng CCTV footage dahil burado na ito agad sa loob lang ng ilang araw. Napaka-importante nito para matigil ang human trafficking at matigil na ang mga nakikipagsabwatan sa loob ng airport.

Sa ilalim ng Expanded Human trafficking in Persons Act, pwedeng habambuhay na makulong at magmulta ng hanggang 5 milyong piso ang sinumang immigration officer o airport official o human trafficker na nakikipagkuntsaba sa mga sindikato ng crypto scam.