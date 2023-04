PCSO chief kinilala ang serbisyo sa pagsagip ng buhay

Tumanggap si Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) Chairman Junie E. Cua ng Philippine Red Cross’ (PRC) Doña Aurora Aragon Award bilang pagkilala sa pagsisikap nitong makatulong sa pagsagip sa buhay mula sa mga komunidad na tinamaan ng kalamidad.

“I am truly humbled by this recognition. Hindi tayo naglilingkod para makakuha ng award, ngunit nakakataba po ng puso ang ganitong pagkilala dahil ibig sabihin ay may impact ang ating mga effort,” pahayag ni Cua sa ginanap na ika-33 Biennial Convention ng PRC sa Maynila noong Miyerkoles.

Magsisilbi aniya itong inspirasyon at lalo siyang magsisikap na maging karapat-dapat bilang chairman ng PCSO at patuloy na maghaha­nap ng paraan para madagdagan pa ang mga benepisyaryo ng mga programa ng PCSO alinsunod sa adhikain ni Pa­ngulong Ferdinand Marcos, Jr. na maging kaagapay ng pamil­yang Pilipino ang PCSO sa mga panga­ngailangan nila.

Ang Doña Aurora Aragon Award ay ipinangalan ng PRC sa kauna-unahang chairperson ng ahensya na si Aurora Aragon Quezon. (Edwin Balasa)