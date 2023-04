Paratang na torture sa Tiamzon couple, 8 pa kathang-isip lang — AFP

Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang paratang ng Communist Party of the Philippines (CPP) na pinatay sa torture at saka pinasabog ang bangkay ng mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon at walo pang kasama ng mga ito sa lalawigan ng Samar noong nakaraang taon.

Kinuwestiyon at tinawag din ni AFP spokesperson Col. Medel Aguilar na kathang isip si Marco Valbuena na nagpakilalang opisyal ng Partido Komunista at kumumpirma sa pagkamatay ng mag-asawang rebelde at kapwa lider ng New People’s Army (NPA).

Hindi rin umano niya matawag na ‘he’ o ‘she’ si Valbuena dahil isa lang itong ‘digital person’.

Giit ni Aguilar, propaganda ng CCP ang paratang laban sa AFP para dayain ang mga Pilipino.

Aniya, lehitimong operasyon ang bakbakan ng militar at kampo ng mga terorista sa karagatan ng Catbalogan City sa Samar noong Agosto 21, 2022.

Wala rin aniyang ebidensya ang AFP na namatay sa operasyon ang mag-asawang Tiamzon dahil walong bangkay lang ang narekober ng militar sa lugar.

Sa isang pahayag ng Partido Komunista, sinabi ni Valbuena na pinatay sa torture ang grupo nina Tiamzon bago isinakay ang mga bangkay nito sa bangka at saka ito pinasabog.